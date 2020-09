"Neden" sorusuna yanıt arayan bir polisiye: The Sinner konusu

Alman Yazar Petra Hammesfahr'ın aynı adlı kitabından uyarlanan The Sinner dizisi, yakın dönemde adından en çok söz ettiren yapımlardan biri oldu. The Sinner konusu, gizemli olayların arkasında olduğu düşünülen genç bir annenin nedensiz gibi görünen öfkesinin ve uyguladığı şiddetin sebeplerini çözmeye çalışan bir dedektifi anlatıyor. Dizi Jessica Biel'in de yıllar sonra televizyona dönmesinin de katkısıyla psikolojik gerilim türünün son yıllardaki en çok dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi. Iron Ocean Films ve Universal Cable Productions'ın ortak yapımı olan The Sinner, ilk sezonuyla USA Network'te yayınlanmasının ardından dünya çapında popülarite kazandı. Ünlü senarist Derek Simonds ve "Simon Killer" ile büyük ses getiren ünlü yönetmen Antonio Campos'un imzasını taşıyan The Sinner, özellikle oyunculuk dalında pek çok ödüle aday gösterildi. Diğer suç dizilerinin aksine "Katil kim?" sorusu yerine "Katil bu cinayeti neden işledi?" sorusunun cevabını arayan The Sinner konusu alışılmadık bir kurguyla işleniyor. Psikolojik gerilim ve polisiye seviyorsanız işte The Sinner konusu ve oyuncuları hakkındaki bütün detaylar...

The Sinner Dizisi Konusu The Sinner, bir psikolojik gerilim ve polisiye dizisi olsa da aile bağlarını da ele almasıyla farkını ortaya koyuyor. Güçlü kadın ve güçlü anne prototipleri yaratmaya çalışan The Sinner, Cora Tannetti karakterinin etrafında dönüyor. Cora Tannetti, eşi ve çocuğuyla beraber göl kıyısına gidiyor. Reklam filmlerinden fırlamış kadar mutlu ve güneşli günün keyfini çıkaran bir aile gibi görünseler de Cora, birdenbire garip davranmaya başlıyor. Önce kendini öldürmeye çalışan Cora, sonrasında oğluyla oyun oynarken birdenbire birini öldürüyor. Tanıklar, kanıtlar ve suçun işlendiğine dair her şey ortada. Cora da suçunu itiraf ediyor ve teslim oluyor. Ama bu durum herkesin kafasını kurcalamaya devam ediyor. Mutlu bir anne neden cinayet işliyor? Cora da neden katil olduğunu bilmiyor. Bu enteresan dava dedektif Harry Ambrose'un çok ilgisini çekiyor, Cora'nın sakladığı sırları merak ediyor ve davayı üstleniyor. Bu andan itibaren Cora Tannetti'nin geçmişi ve bugünü arasında bir yolculuğa çıkıyor, neden bu cinayeti işlediğini anlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş Cora Tannetti ve Harry Ambrose'un öyküsü iç içe geçmeye başlıyor. Cora'nın da geçmişten gelen bir mağduriyeti olduğuna inanıyoruz ve bu onu bir anti-kahramana dönüştürüyor. Ama Cora'nın gerçekten de bir kurban olduğundan ne kadar emin olabiliriz?

The Sinner Dizisi Karakterleri / Oyuncuları The Sinner, tek boyutlu karakterler yaratarak basit bir "Katil kim?" sorusunun etrafında dönmüyor, bunun yerine cinayetin sebebine ve karakterlerin psikolojilerine yoğunlaşıyor. The Sinner cast ekibinin başarılı oyuncu seçimleri sayesinde çok boyutlu karakterlerin hakkını veren oyunculuklar izliyoruz. Özellikle Jessica Biel'i yıllar sonra ekrana döndüren ve onu güçlü bir kadın karakteri canlandırırken izlememize vesile olan dizi, oyunculuk dalında alınan adaylıklarla bu konudaki başarısını ispatlıyor. Sizin için The Sinner oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste hazırladık. Cora Elizabeth Tannetti (Jessica Biel) Dizinin ana karakteri olan Cora Tannetti, katı kuralları olan Katolik bir aile tarafından büyütülüyor. Sert bir ortamda zor ve travmatik deneyimlerle geçen çocukluğunun ardından evlenip kendi ailesini kuruyor. Çocukluk travmalarının pek çoğunu unutsa da izleri hala hayatını etkilemeyi sürdürüyor. Cora, geçmişte yaşadığı olayları bazen rüyalarında bazen de gün içinde hiç beklenmedik anlarda parça parça görüyor. Bunlara rağmen eşi ve çocuğuyla mutlu bir hayat sürmeye çalışan Cora, ailesiyle göl kıyısına gittikten sonra bütün hayatı değişiyor. Katil olduğunda herkes ona "Neden?" diye sorsa da cevabını o da bilmiyor. Belki de bu soruyu yanıtlamaktan korkuyor. Dizi boyunca geçmişinden izleri görüp cinayeti neden işlediğini anlamaya çalıştığımız Cora'yı haklı bulma noktasına bile gelebilirsiniz.

Jessica Biel The Sinner sayesinde uzun bir aradan sonra dizilere geri döndü. Jessica Biel, bu dizideki rolüyle Altın Küre ve Emmy gibi prestijli ödül törenlerinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında adaylık elde etti. Harry Ambrose (Bill Pullman) Harry Ambrose, Cora Tannetti'nin işlediği cinayeti araştıran dedektif. Davalardaki başarısı ve ileri görüşlülüğüyle teşkilatta nam salan Harry'nin çözemeyeceği bir dava olmadığı düşünülüyor. Bu nedenle en zorlu davalara atanan Harry Ambrose, bu davayı özellikle istiyor. Cora'nın geçmişini sorgulayan ve cinayet sebebini aydınlatmaya çalışan Harry, büyük bir değişim geçiriyor. Dizi boyunca Cora'nın geçmişini izlediğimiz kadar Harry'nin iş dışındaki hayatını da izliyoruz. İşteki başarısının aksine özel hayatında tam bir kaos olan Harry, hayatındaki sorunlar yüzünden kendini suçluyor ve çeşitli yollarla cezalandırmaya çalışıyor. Independence Day ve Lost Highway'le tanınan efsane oyuncu Bill Pullman, başarılı performansıyla diziyi sürükleyen isimlerden. Mason Tannetti (Christopher Abbott) Cora'yla evli olan Mason Tannetti, oldukça düşünceli, romantik ve eşini seven bir adam. Göl kıyısına gittikleri o güne kadar mutlu bir evliliği olduğunu düşünen Mason'ın cinayetten sonra dünyası başına yıkılıyor. Olayı aydınlatmak için Harry Ambrose'a yardım eden Mason, eşinin hayatıyla ilgili öğrenmek istemeyeceği detayları öğrenmek zorunda kalıyor. Soruşturma sürerken aslında eşine dair hiçbir şey bilmediğini fark eden Mason, büyük bir bunalım yaşıyor.