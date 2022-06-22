HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nefes borusuna ceviz takılan öğrenciye, öğretmenden hayat kurtaran müdahale

Nefes borusuna ceviz takılan öğrenciye, öğretmenden hayat kurtaran müdahale

22.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir okulda yediği ceviz nefes borusuna tıkanan öğrencinin imdadına koridordaki öğretmeni yetişti. Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı öğrenci yeniden nefes almaya başlarken, yaşanan tüm bu anlar okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta bir okulda yediği ceviz nefes borusuna tıkanan öğrencinin imdadına koridordaki öğretmeni yetişti. Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı öğrenci yeniden nefes almaya başlarken, yaşanan tüm bu anlar okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen hafta Onikişubat ilçesi Binevler Ortaokulu’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ortaokul öğrencisi okul koridorunda ceviz yerken, bir anda yediği ceviz nefes borusunu tıkadı.

Nefesi kesilen öğrenci koşarak nöbetçi öğretmeni Selver Kocaispir’in yanına geldi. Öğrencinin nefes alamadığını gören öğretmen, öğrencinin arkasına geçerek Heimlich manevrasını uyguladı. Öğretmenin müdahalesi sonrası öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Okul koridorunda yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, öğrencinin boğazını tutarak öğretmenin yanına geldiği, öğretmeninin omuzuna dokunduğu görüldü. Öğrencisinin nefes alamadığını gören öğretmen Kocaispir’in ise Heimclich manevrası yaptığı görüldü.

"KOŞARAK YANIMA GELDİ"

Öğretmen Selver Kocaispir yaptığı açıklamada, "Nöbetim esnasında öğrenci koşarak yanıma geldi. Yanıma geldiğinde gözlerinin irileştiğini fark ettim ve nefes alamıyordu. Eliyle işaretler yapıyordu. Daha önce öğrendiğim Heimlich manevrası aklıma geldi ve hemen onu uyguladım. Öğrencimin boğazına takılan şeyin ceviz olduğunu öğrendim. Nefes almaya başlamasıyla hepimiz rahatladık" ifadesini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de mahalleyi diken üstünde tutan olay! Eskişehir'de mahalleyi diken üstünde tutan olay!
SGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! Çok sayıda gözaltı varSGK'yı milyonlarca lira zarara uğrattılar! Çok sayıda gözaltı var
AK Parti'den 'Pınar Gültekin' açıklamasıAK Parti'den 'Pınar Gültekin' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

"Su saatine bakacağız" dedi, genç kadına kabusu yaşattı

"Su saatine bakacağız" dedi, genç kadına kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Viagra’nın öyle bir etkisi ortaya çıktı ki... "Büyük bir adım olabilir"

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Tuvaletinin geldiğini sandı! Farkında olmadan doğum yaptı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.