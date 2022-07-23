Nefes kesen anlar! Beşinci kattan düşen iki yaşındaki kızı yakaladı, sosyal medyada gündem oldu

31 yaşındaki Shen Dong, arabasını Çin'in Zhejiang eyaletindeki Tongxiang'daki apartmanın karşısına park ederken yaşanacaklardan habersizdi. Arabasından indiği anda karşı apartmandan sesler geldiğini duyan Dong, kafasını yukarı kaldırdığında küçük bir kızın beşinci kattaki evlerinin penceresinin kenarında yürüdüğünü gördü. Çin'in kendi sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan görüntülerde Dong, küçük kızı kollarını açarak dakikalarca bekledi ve onu kaldırma düşmeden önce yakalamayı başardı.

DURUMU STABİL

Küçük kız aşağıya düşerken birinci katın çıkıntısına çarpmasına rağmen Dong tarafından yakalandı. South China Morning Post'un haberine göre kız çarpmanın etkisiyle bacaklarından hafif bir şekilde yaralandı ve düşmeye bağlı olarak ciğerlerinde hasar meydana geldi. Yetkililer küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA SÜPER KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Olay anına dair adrenalinle birlikte çoğu şeyi hatırlamadığını ifade eden Dong, “Dürüst olmak gerekirse ayrıntıları hatırlamıyorum. Kollarım ağrıyor muydu ya da başka bir yerimde bir acı var mıydı bilmiyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi. Zamanında yaptığım için şanslıydım. Aksi takdirde kesinlikle korkunç hissedecektim” dedi.

Weibo kullanıcıları, kızın hayatını kurtardığı için adamı "süper kahraman" olarak ilan etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye ,” Kritik bir anda cesurca öne çıkan bir süper kahraman” yorumunu yaptı.



