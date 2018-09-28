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Nefes Nefese dizisi bitiyor mu? Nefes Nefese final ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2018 02:24 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun ve Caner Şahin'in paylaştığı Nefes Nefese dizisi için final kararı alındı.

Nefes Nefese dizisi bitiyor mu? Nefes Nefese final ne zaman?

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Medyaradar'ın haberine göre, Star TV'nin yüksek bütçeli dizilerinden Nefes Nefese için final kararı alındı. Başrollerini Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun ve Caner Şahin gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizinin dün akşam 8. bölümü seyirciyle buluştu.

Nefes Nefese dizisi 26 Eylül Çarşamba akşamı reytinglerde Total'de 9. sırada, AB'de ise 4 sırada yer aldı. Yayınlandığı günden bugüne reytinglerde başarılı sonuç elde edemeyen, TMC Film imzalı dizinin 10. bölümde final yapmasına karar verildi.

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NEFES NEFESE DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.

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NEFES NEFESE DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?
Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Nefes Nefese’de; Şebnem Hassanisoughi, Caner Şahin, Ezgi Şenler, Gülçin Şantırcıoğlu, Nik Xheliau, Zeyno Eracar, Macit Sonkan, Deniz Hamzaoğlu, Sezer Avcı, Hülya Duyar, Serkan Genç, Mehmet Akif Özdemir, Yelda Püsküllü, Nur Güven, Seçkin Şahin, İpek Ayaz Kortunç, Zeynep Anacan, Pınar Erincin, Burak Zereyalp, Doğukaan Uğurlugülbüken, Derin Oflaz, Asil Yıldırım rol alıyor.

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