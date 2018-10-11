Nefes Nefese hakkında flaş karar!

Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun, Gülçin Satırcıoğlu ile güçlü kadrosu ile yayına başlayan Nefes Nefese, 10. bölümde final kararı aldı. Çarşamba akşamları Star TV’de yayınlanan dizi geçtiğimiz hafta pazar gününe çekilmişti. Pazar gecesi bir bölüm yayınlandıktan sonra da yeni fragmanla dizinin final yapacağı duyuruldu.

Yaz sezonunda başlayan dizi ilk bölümleriyle reyting yarışını birincilikle tamamlamanın gururunu yaşıyordu. Hatta dizi sadece konusu ile değil müzikleri ile de çok sevilmişti. Sezen Aksu da Nefes Nefese için ‘Baba’ şarkısını bestelemişti.

Ancak yeni sezonun başlaması ile Nefes Nefes’e hayal kırıklığına uğradı. Annesini bulmak için ölümü göze alan Rüya'nın hikayesi yeni sezonuna başlayan diğer dizilerin gerisinde kaldı. Dizi bu hafta yani 14 Ekim Pazar günü final bölümü ile ekranda olacak.

