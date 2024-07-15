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Nefise "Eşcinsel değilim" demişti! Berna Canbeldek sessizliğini bozdu! "İki tane kadın, yalnızlık duygusuyla..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.07.2024 07:49
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Survivor finalistlerinden olan Nefise Karatay yarışma sırasında Berna ile yakıştırmalar yapıldığını adadan çıkınca öğrendi. Bu durumdan rahatsız olan Nefise eşcinsel olmadığını açıklamıştı. Berna Canbeldek de sessizliğini bozdu!

Nefise "Eşcinsel değilim" demişti! Berna Canbeldek sessizliğini bozdu! "İki tane kadın, yalnızlık duygusuyla..."

MYNET-Survivor All Star'ın finalistlerinden Nefise Karatay yarışma sırasında Berna ile olan ilişkisiyle gündeme geliyordu.

Berna ile yakıştırıldığını duyunca rahatsız olan Survivor Nefise, "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" demişti.

Berna da bu konuda sessizliğini bozdu. Haberler'de yer alan bir programa katılan Survivor Berna "Nefise Karatay ile birbirimizi hep ayağa kaldırdık" dedi.

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BERNA DA ÇOK NET KONUŞTU

Berna Survivor'da Nefise ile çıkan aşk dedikodularını da reddetti.

Adadan çıkınca görüntüler rahatsız etti! "Cinsel yönelimim..." Adadan çıkınca görüntüler rahatsız etti! "Cinsel yönelimim..."

Survivor Berna konuşmasında "Başka insanlar için yakınlaşma olarak görülmüş olabilir. İnsan olarak yakınız bu aşkla ilgili değil. İki tane kadın, yalnızlık duygusuyla, çocukça hareketlerde bulunduğu için belki dışarıdan 'Bunların arasında bir şey mi var?' şeklinde görülmüş olabilir. Aramızda hiç öyle bir şey yok, olamaz da zaten."


Express
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Anahtar Kelimeler:
Nefise Karatay Berna Canbeldek
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