Nefise Karatay'dan mayolu paylaşım

Nefise Karatay, \u00f6nceki g\u00fcn mavi mayosuyla verdi\u011fi pozu takip\u00e7ilerinin be\u011fenisine sundu.\n42 ya\u015f\u0131ndaki g\u00fczel, instagram'da yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 kareye, "Herkese mutlu pazarlar. Sevdikleriniz yan\u0131n\u0131zda olsun yeter" notunu yazd\u0131.\n\nPARTNER\u0130\u015fte Mars'a yap\u0131lacak konut projeleriSeda Bakan da flamingo modas\u0131na uydu\u00dcnl\u00fc rap\u00e7i Project Youngin canl\u0131 yay\u0131nda silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131
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