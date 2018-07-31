MAGAZİN

Nefise Karatay'dan mayolu paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 20:26 | Son Güncelleme

Eski manken ve oyuncu Nefise Karatay, kızı ve eşi Yusuf Day ile birlikte Bodrum'da tekne tatili yapıyor.

Nefise Karatay'dan mayolu paylaşım

Nefise Karatay, önceki gün mavi mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

42 yaşındaki güzel, instagram'da yayınladığı kareye, "Herkese mutlu pazarlar. Sevdikleriniz yanınızda olsun yeter" notunu yazdı.

nefise 2

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Seda Bakan da flamingo modasına uyduSeda Bakan da flamingo modasına uydu
Ünlü rapçi Project Youngin canlı yayında silahlı saldırıya uğradıÜnlü rapçi Project Youngin canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nefise Karatay bikini mayo tatil instagram Bodrum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Gülşen sessiz kalmadı! Bulan kişiye 10 bin TL ödül verecek

Gülşen sessiz kalmadı! Bulan kişiye 10 bin TL ödül verecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yıldız Julia Roberts, son haliyle hayranlarını şoke etti

Ünlü yıldız Julia Roberts, son haliyle hayranlarını şoke etti

Seda Bakan da flamingo modasına uydu

Seda Bakan da flamingo modasına uydu

Ünlü rapçi Project Youngin canlı yayında silahlı saldırıya uğradı

Ünlü rapçi Project Youngin canlı yayında silahlı saldırıya uğradı

Oyuncu Burak Sevinç deniz altında kamp kurdu

Oyuncu Burak Sevinç deniz altında kamp kurdu

Mahmut Tuncer: Kafam kızdıkça halay çekiyorum

Mahmut Tuncer: Kafam kızdıkça halay çekiyorum

Apolas Lermi: 'Onları bedelli askerlik yapmak için ağlarken görüyorum'

Apolas Lermi: 'Onları bedelli askerlik yapmak için ağlarken görüyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.