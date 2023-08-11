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Nefise Karatay'dan Tamer Karadağlı'ya tebrik mesajı! Hem destek hem eleştiri geldi

11.08.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ'dan sonra eski manken Nefise Karatay da Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı'yı tebrik etti. Karatay'ın Serhat dizisindeki partneri Tamer Karadağlı'yı sosyal medyadan tebrik etmesine hem eleştiri hem de destek mesajları yaptı.

Çocuklar Duymasın'daki rolüyle hafızalara kazınan ve zaman zaman girdiği polemiklerle gündem olan Tamer Karadağlı‘nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan yeni atama kararına göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olması gündeme bomba gibi düştü

Karadağlı’nın TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan, aynı zamanda yapım ortağı olduğu “Serhat” dizisindeki partneri Nefise Karatay da ünlü aktörü tebrik etti.

Ekran Alıntısı

"DAHA NİCE BAŞARILARA..."

Pınar Altuğ'dan sonra eski manken Karatay da destek mesajı paylaştı. Paylaşımda ise “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini yürekten kutluyorum! Her işinde olduğu gibi bu işinde de en iyisini yapacağına eminim. Yolun açık olsun! Daha nice başarılara Tamerciğim” yazdı.

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Nefise Karatay’ın mesajının altına ” Hangi işler onlar!”, “Hangi başarı?”, “23 yıldır oynadığı tiyatro oyunu sayısı 2…", "Mezun olduğu yıldan bu yana oynadığı tiyatro oyunu sayısı 7…." tepkileri geldi.

Karatay'ın paylaşımına "Kıskanıyorlar", "Helal olsun" gibi destek mesajları da geldi.

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