MAGAZİN

Nehir Erdoğan, İkizler dizisi ile dönüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Paris’e yerleştikten sonra bir süre oyunculuğa ara veren Nehir Erdoğan, ‘İkizler’ isimli diziyle yeni sezonda ekranda olacak

Nehir Erdoğan, İkizler dizisi ile dönüyor!

Bir süre oyunculuğa ara verip Fransa’ya yerleşen Nehir Erdoğan, geçen aylarda konuk oyuncu olduğu internet dizisi Fi‘yle setlere dönmüştü.

Seyircisini ve setleri özleyen Nehir Erdoğan bu arayı daha fazla uzatmak istemedi ve yeni sezon için kolları sıvadı. Uzun süredir Paris’te yaşayan güzel oyuncu, beklediği projeyi buldu.

PARTNERİ İMZA AŞAMASINDA

Oyuncu, Erler Film’in üzerinde çalıştığı ‘İkizler’ adlı dizisinde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Erdoğan için partner arayışı devam ederken şirket sürpriz bir ismi kadraja aldı.

Yapım şirketi ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan Burak Hakkı ile görüşme halinde…

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