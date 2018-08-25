Nehir Erdoğan, İkizler dizisi ile dönüyor!

Bir süre oyunculuğa ara verip Fransa’ya yerleşen Nehir Erdoğan, geçen aylarda konuk oyuncu olduğu internet dizisi Fi‘yle setlere dönmüştü.

Seyircisini ve setleri özleyen Nehir Erdoğan bu arayı daha fazla uzatmak istemedi ve yeni sezon için kolları sıvadı. Uzun süredir Paris’te yaşayan güzel oyuncu, beklediği projeyi buldu.

PARTNERİ İMZA AŞAMASINDA

Oyuncu, Erler Film’in üzerinde çalıştığı ‘İkizler’ adlı dizisinde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Erdoğan için partner arayışı devam ederken şirket sürpriz bir ismi kadraja aldı.

Yapım şirketi ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan Burak Hakkı ile görüşme halinde…

