Nehir Erdoğan ressam sevgilisi Renan Kaleli ile ayrıldı

Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği üç yıl sürmüştü. HaberTürk'te yer alan habere göre, boşanmanın ardından bir süre yalnız kalan Erdoğan, oyuncu Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftin aşkı da bu yaz Bodrum'da belgelenmişti. Erdoğan'ın 41. yaş gününü kutladığı gün Akyarlar'da tatil yapan ikili, konakladıkları otelde tartışma yaşamış ama bu krizi kısa sürede atlatmıştı. Ancak Nehir Erdoğan'ın, aradığı mutluluğu yine bulamadığı ortaya çıktı. Çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. İkilinin, fikir ayrılıkları yaşadığı ve bir dargın bir barışık ilişkilerinin iyicene çıkmaza girmesi sonucu yollarını ayırdığı belirtiliyor.



Kendisine ulaştığımız Renan Kaleli ise, ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı. Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi. Kaleli'nin adı bir dönem Cansu Dere ile de anıldı.

