Nehirde ayaklarını yıkamak istemişti! Bir anda dev bir timsah saldırdı... Saniye saniye kayınpederinin gözü önünde ölüme sürüklendi

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'da bir kalay madencisi olan 25 yaşındaki Heri isimli adam Bangka Belitung Adaları'ndaki Belitung Regency'de değerli metali topladıktan sonra Berang Nehri'nde yıkanıyordu. Kıyıda ayaklarını yıkadığı sırada genç adama timsah saldırdı. Timsah saldırısı Heri'nin kayınpederinin gözü önünde gerçekleşti. Kayınpeder yardım istemek için koşarak köye ulaştı.

Köylüler, dört saatlik aramalarının hiçbir sonuç vermemesi üzerine Pangkalpinang Basarnas kurtarma ekibini aradılar. Kurtarma ekibi operasyona yardımcı olmak için termal bir drone kullandı. Sonunda Heri'yi saldırının yaklaşık 80 metre uzakta, nehirde cansız bir şekilde sürüklenirken buldular.

Pangkalpinang Şehri Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarnas) Başkanı Oka Astawa basına yaptığı açıklamada, "Kurban bulunduğunda, bedeni sağlamdı. Ortak arama ve kurtarma ekibi hemen cesedi aldı ve ailesine teslim edilmek üzere doğrudan cenaze evine götürdü" dedi.