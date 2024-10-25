Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Nehirde ayaklarını yıkamak istemişti! Bir anda dev bir timsah saldırdı... Saniye saniye kayınpederinin gözü önünde ölüme sürüklendi

Nehirde ayaklarını yıkamak istemişti! Bir anda dev bir timsah saldırdı... Saniye saniye kayınpederinin gözü önünde ölüme sürüklendi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.10.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki kalay madencisi Heri, Bangka Belitung Adaları'ndaki Belitung Regency'de nehirde ayaklarını yıkamak istedi. Bu sırada Heri'nin hiç hesaplamadığı bir şey oldu ve timsah 25 yaşındaki adam saldırarak saniye saniye suya doğru sürükledi. Hayatını kaybeden Heri'nin cansız bedeni saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından ailesine teslim edildi.

Nehirde ayaklarını yıkamak istemişti! Bir anda dev bir timsah saldırdı... Saniye saniye kayınpederinin gözü önünde ölüme sürüklendi

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'da bir kalay madencisi olan 25 yaşındaki Heri isimli adam Bangka Belitung Adaları'ndaki Belitung Regency'de değerli metali topladıktan sonra Berang Nehri'nde yıkanıyordu. Kıyıda ayaklarını yıkadığı sırada genç adama timsah saldırdı. Timsah saldırısı Heri'nin kayınpederinin gözü önünde gerçekleşti. Kayınpeder yardım istemek için koşarak köye ulaştı.

1

Köylüler, dört saatlik aramalarının hiçbir sonuç vermemesi üzerine Pangkalpinang Basarnas kurtarma ekibini aradılar. Kurtarma ekibi operasyona yardımcı olmak için termal bir drone kullandı. Sonunda Heri'yi saldırının yaklaşık 80 metre uzakta, nehirde cansız bir şekilde sürüklenirken buldular.

2

Pangkalpinang Şehri Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarnas) Başkanı Oka Astawa basına yaptığı açıklamada, "Kurban bulunduğunda, bedeni sağlamdı. Ortak arama ve kurtarma ekibi hemen cesedi aldı ve ailesine teslim edilmek üzere doğrudan cenaze evine götürdü" dedi.

İlginizi Çekebilir

İhaneti böyle ifşaladı! "Ankara'da bir gün"

İhaneti böyle ifşaladı! "Ankara'da bir gün"

 3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

 Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

 Çevrimiçi alışveriş sitesinden ev satın aldı! 890 bin TL ödedi: Gördükleri şaşırttı

Çevrimiçi alışveriş sitesinden ev satın aldı! 890 bin TL ödedi: Gördükleri şaşırttı

 Erkek ve kadın güreşçinin antrenmanı viral oldu! 'Aferin kadına'

Erkek ve kadın güreşçinin antrenmanı viral oldu! 'Aferin kadına'
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Endonezya
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Damat nedimeyle düğünden kaçtı

Damat nedimeyle düğünden kaçtı

Kontrollü aldatma evlilikleri daha da sağlamlaştırır

Kontrollü aldatma evlilikleri daha da sağlamlaştırır

Piknik yaparken saldırdı! Kimse beklemiyordu

Piknik yaparken saldırdı! Kimse beklemiyordu

Evde yalnız bıraktığı 5 yaşındaki torununu böyle buldu

Evde yalnız bıraktığı 5 yaşındaki torununu böyle buldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.