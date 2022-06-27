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Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç kimdir? İnci Bakraç, Nur Tuğba Namlı'nın yerine mi geldi?

27.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç merak konusu oldu. Nur Tuğba Namlı programda yer almadı. Bakraç, programı Hakan Ural ile birlikte sundu. Peki Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç kimdir? İnci Bakraç, Nur Tuğba Namlı'nın yerine mi geldi? İşte Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu ile ilgili merak edilenler...

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç kimdir? İnci Bakraç, Nur Tuğba Namlı'nın yerine mi geldi?

Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç, 27 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelen magazin programının sevilen sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğu açıklanmıştı. Peki Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu İnci Bakraç kimdir? İnci Bakraç, Nur Tuğba Namlı'nın yerine mi geldi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMININ YENİ SUNUCUSU İNCİ BAKRAÇ KİMDİR?

İnci Bakraç Tunç, 2004 senesinden beri medya sektöründe çalışmaktadır.

Birçok gazetede çalışan İnci Bakraç Tunç, Show Tv, Fox Tv gibi bir çok medya organında sunuculuk/spikerlik ve editörlük yaptı.

İnci Bakraç Tunç, şu an Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Nur Tuğba Namlı neden yok? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı hamile mi?Nur Tuğba Namlı neden yok? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı hamile mi?


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Hakan Ural
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