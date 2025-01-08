Nerdeyse herkes hasta, aciller dolup taşıyor: Yeni salgın mı var? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Her kış olduğu gibi bu kışın da hastalıklar aldı başını gidiyor ancak son zamanlarda acillerde bir hayli yoğunluk var. Öte yandan Çin'de son günlerde görülen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) de vatandaşlarda korkuya neden oldu. Peki, yeni bir salgın mı var? İşte detaylar...

NEREDEYSE HERKES HASTA

Son günlerde acillerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Habertürk TV'ye konuşan Prof. Dr. Sıla Akhan son günlerde acillerde dolaşan vakalar hakkında konuştu. Akhan, ortalıkta dolaşan birtakım virüslerin olduğundan bahsetti.

Profesör Akhan'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Tam grip mevsimindeyiz ve ortalıkta dolaşan 4-5 tane virüs var. Çin'deki olay ayrı bir boyutta gidiyor ama bizim şu an yaşadığımız hastanedeki durumdan bahsedeyim.

"VAKALARDA ARTIŞ VAR"

Pnömoni vakalarında artış var. Pnömoni ya da bronşit olarak hastaneye yatmayı gerektirecek vakalar var. Hastaların bir kısmı ayakta geçiriyor.

Üç tane virüs dolaşıyor. SARS-CoV-2 de hayatımıza girdi ve kaldı. Hatta son haftalarda onun da ağır vakalarını hastaneye yatırarak izlediğimiz oluyor. İnfluenza var, eğer aşısızsa onlar da ağır geçiriyor.

Rsv var. Bu kışın virüsleri bunlar fakat ilkbahar ve sonbaharda da dolaşan ve devam eden virüsler de var. Bunlar metapnömovirüsü, parainfluenza ve rinovirüs gibi virüsler. Bunlar aktif bir şekilde viral pnömoni yapıyorlar.

Viral-bakteriyel ayrımını yapmak lazım. Bakteriyelse hasta antibiyotik almadan iyileşmez, viralse de yapılacaklar başka boyutta.

Hastalığın seyrinden de viral mi yoksa bakteriyel mi bunu ayrı ayırt edebiliyoruz."