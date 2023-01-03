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  4. Nereden nereye? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin 10 yıl önceki Rus televizyonunda yılbaşı kutladığı anlar gündem yarattı

Nereden nereye? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin 10 yıl önceki Rus televizyonunda yılbaşı kutladığı anlar gündem yarattı

03.01.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat 2022 tarihinde Rus ordusunun Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’yı işgal etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. İki ülke arasında savaş devam ederken Ukrayna lideri Zelenski’nin tam 10 yıl öncesinde Rus televizyonunda konuk olduğu yılbaşı programı sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Söz konusu görüntülerde smokin giyen Zelenski’nin şarkı söyleyerek dans ettiği eğlenceli anlar dikkatleri çekti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyada tedirginlik yaratarak Üçüncü Dünya Savaşı söylemlerini aktif hale getirirken iki ülke arasındaki zor günler devam ediyor. Eski bir komedyen olduğu bilinen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin 2013 yılındaki bir yılbaşı eğlencesi olay oldu. Rusya’nın devlet kanalı Rossiya 1’in 2013 yılbaşı eğlence programındaki konukları arasında Zelenski’nin olması ilgi çekti.

BÖYLE EĞLENDİRMİŞTİ

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Rus komedyen Maksim Galkin ile dans ederek şarkı söyleyen Ukrayna liderinin eğlenceli halleri alkış topladı. Programda Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini destekleyen Vladimir Solovyov’un da Zelenski’nin performansını alkışlarlar desteklediği görülüyor.

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