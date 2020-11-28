Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Elinden kolonyayı düşürmeyen Kumbasar, 1996'da yollarını ayırdığı eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve fizik tedavi gördüğünü ifade etti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kumbasar, giydiği kıyafetler ile zaman zaman sosyal medyadan yorum yağmuruna tutulan kızı Yasmin Erbil'in tarzının normal olduğunu ifade etti.



Nergis Kumbasar, konuyla ilgili, "Neden eleştiriyorlar anlamadım. Eleştirecek bir şey yok. Her genç gibi giyiniyor kızım" şeklinde konuştu.



