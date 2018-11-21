MAGAZİN

Nergis Kumbasar gözyaşlarına boğuldu! 'Çıkmadık candan umut kesilmez'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 15:31 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Nergis Kumbasar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar, ' İnşallah geçmiş olur. Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var ‘çıkmadık candan ümit kesilmez…’ dedi.

Nergis Kumbasar gözyaşlarına boğuldu! 'Çıkmadık candan umut kesilmez'

Programında Metin Arolat’ı ağırlayan Kumbasar ‘Metin bizim canımız. Onu karşımda görünce çok başka yerlere gittim.' dedi.

Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar sözlerine şöyle devam etti:

“ Biz evliyken de çok beraber olduğumuz için Metin ve Erbil ile… Başka yerlere gittim. İnşallah geçmiş olur. Çünkü başka bir şey bekliyordum. İlk günden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar sıkıyorum ki… Çünkü ümidimiz var. Hepimizin ümidi var. Ben çok umutluyum… Çocuklar da… Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var ‘çıkmadık candan ümit kesilmez…’ Çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı. İnşallah… “

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