Neşe Sapmaz: Tehdit etti yine de şikayetçi oldum

TEHDİT ETTİ YİNE DE ŞİKAYETÇİ OLDUM

Sapmaz beyanında, “Ben şikayetimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben sanığı hiçbir şekilde tanımıyorum. Yaşar İrbu benim televizyon programıma konuk temin eden bir kişidir. Onunla samimiyetim de oradan geliyor. Ben yapımcıyım, Yaşar Bey de yapımcıdır. Bu sebeple tanışıyorum. Şikayetim devam etmektedir. Tanımadığım bu kişi beni taciz etti ve bunu saptırmaya çalışmaktadır. Hatta Yaşar Bey aracılığı ile bana ‘Kendisine bir gün taksi çarpıp ölebilir veya iki adam tutup aleyhine yalan haber yaptırırım’ gibi haber gönderdi. Hatta ‘Yargıya müdahale de ederim’ dedi. Bana talepleri de oldu. Ben buna rağmen mahkemeye giderek şikayetçi oldum.” dedi.

TEHDİTLE İLGİLİ BİR ŞİKAYETİ YOK

Arıkan’ın avukatı Hüseyin Güner, “Müşteki görüldüğü kadarıyla hakkını aramasını bilen bir kişidir. İfadesinde kendisinin tehdit edildiğini ileri sürmektedir. Oysa tehditle ilgili herhangi bir şikayette bulunmuş değildir. Müvekkilime tebligat gelmemiştir. Müşteki hem savcılık hem de ilk derece mahkemesine avukatına verdiği yetki ile şikayetinden vazgeçmiştir. Bu durumda kendisinin İstinaf dilekçesi verme hakkı yoktur. İstinaf talebinin reddine karar verilsin” şeklinde konuştur.

Mahkeme, Arıkan hakkında zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.