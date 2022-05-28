MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Neslihan Atagül iki yeni projeyle ekrana dönüyor!

Neslihan Atagül iki yeni projeyle ekrana dönüyor!

28.05.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı dizisinden sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, iki güzel proje ile ekranlara dönüyor. Atagül, Türk sinemasının unutulmaz bir filmin kadrosuna dahil oldu.

Neslihan Atagül iki yeni projeyle ekrana dönüyor!

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Deniz karakteri ile şöhrete kavuşan Neslihan Atagül daha sonra Fatih Harbiye dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı. Son olarak 2019'da Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Nare karakteri ile izleyici karşısına çıkan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı.

İKİ PROJE BİRDEN

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gördüğü tedavinin ardından sağlık durumu iyiye giden Atagül, iki yeni proje bombasını da patlattı.

EYLÜL AYINDA EKRANDA OLACAK

Eşi Kadir Doğulu ile yıllar sonra aynı projede başrolünü paylaşacağı Gecenin Ucunda dizisinin hazırlıklarını sürdüren Atagül, yakın zamanda sete çıkacak. Gecenin Ucunda dizisinin eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülümse Kaderine ne zaman bitti?Gülümse Kaderine ne zaman bitti?
Kaç nesil onunla büyüdü! Son halini gören inanamadı! Kaç nesil onunla büyüdü! Son halini gören inanamadı!
Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."Ünlü isimlerden tepki yağdı! "Ahlaklı konser! Orta çağdan..."
Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı

Arda Turan'ın yeni adresi...

Arda Turan'ın yeni adresi...

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"

Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.