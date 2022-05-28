Neslihan Atagül iki yeni projeyle ekrana dönüyor!

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Deniz karakteri ile şöhrete kavuşan Neslihan Atagül daha sonra Fatih Harbiye dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı. Son olarak 2019'da Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Nare karakteri ile izleyici karşısına çıkan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı.

İKİ PROJE BİRDEN

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gördüğü tedavinin ardından sağlık durumu iyiye giden Atagül, iki yeni proje bombasını da patlattı.

EYLÜL AYINDA EKRANDA OLACAK

Eşi Kadir Doğulu ile yıllar sonra aynı projede başrolünü paylaşacağı Gecenin Ucunda dizisinin hazırlıklarını sürdüren Atagül, yakın zamanda sete çıkacak. Gecenin Ucunda dizisinin eylül ayında ekranlara gelmesi planlanıyor.

