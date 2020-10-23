Neslihan Atagül'ü kızdıran Burak Özçivit sorusu

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Karaköy'de görüntülendi. Eşinin bir giyim markasının marka yüzü olduğu için Bodrum’dan geldiğini belirten Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'ya destek oldu.

Yeni yılda bir projeye başlayacağını söyleyen Doğulu, "Bir yapım şirketiyle el sıkıştık. Ekiple tanıştım ve muhteşem bir proje ortaya çıkardılar. İsmini söylememek için kendimi zor tutuyorum" dedi.

Gazetecilerin, "Yeni bir sinema filmi için teklif gelse Burak Özçivit'le oynar mısınız?" sorusunda araya giren Atagül, "Ne alakası var arkadaşlar? Bu sorudan hiç memnun değilim. Üzgünüm ama bu sorular insanı çileden çıkarır" diyerek tepki gösterdi.

Neslihan Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Ben düşünüyorum, siz düşünüyor musunuz?" karşılığını verdikten sonra gülerek aracına bindi.

Atagül'ün transparan tercihi de gözlerden kaçmadı.

