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  4. Neslihan Doğrusöz'den yatakta üstsüz paylaşım!

Neslihan Doğrusöz'den yatakta üstsüz paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Cinsiyet değiştirdikten sonra Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Neslihan Doğrusöz yatakta çekilen bir videosunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Sevda Demirel ile katıldığı moda programında adını duyurduktan sonra cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, aşk yaşamaya başladı. Kısa sürede aşklarını ilan eden ikiliden Doğrusöz, Demirel ile yatakta çektiği bir videosunu paylaştı.

ÜSTSÜZ PAYLAŞIM

Aşkları ortaya çıkar çıkmaz Sevda Demirel ile olan anlarını sosyal medyadan paylaşan Doğrusöz, son olarak bir yatak videosunu yayınladı. Instagram hesabının hikaye kısmından video atan Doğrusöz, birlikte yattığı Demirel'e kahvaltı yapmak istediğini söylüyor. Demirel ise sevgilisine "Acıktın mı ooo bebeğim" diyerek karşılık veriyor.

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Doğrusöz bu anların videosunu Demirel'i etiketleyerek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Doğrusöz'ün üstsüz yatak pozu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve yorum yağdı.

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