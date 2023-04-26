Neslihan Doğrusöz olarak tanınıp cinsiyet değiştirdi! Doruk Doğrusöz son haliyle beğeni aldı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz adını aldı ve hayatına erkek olarak devam etmeye başladı.

"Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" diyen Doruk Doğrusöz bir dönem Sevda Demirel ile de aşk yaşamıştı.

Son dönemde saç sakalı birbirine karışmış haliyle dikkat çeken eski yarışmacı sonunda takipçilerinin sözünü dinleyip tıraş oldu.



Sporunu aksatmayan ve tarzına oldukça önem veren Doğrusöz son halini paylaştı.

Doruk Doğrusöz'ün son haline beğeni yağdı.



