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Neslihan Doğrusöz olarak tanınıp cinsiyet değiştirdi! Doruk Doğrusöz son haliyle beğeni aldı

26.04.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip adını da Doruk yapmıştı. Son dönemde saç sakalı birbirine karışmış imajıyla hayranlarının dikkatini çeken Doruk Doğrusöz sonunda tıraş oldu. İşte cinsiyet değiştiren ünlü ismin son hali...

Neslihan Doğrusöz olarak tanınıp cinsiyet değiştirdi! Doruk Doğrusöz son haliyle beğeni aldı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz yarışmadan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak Doruk Doğrusöz adını aldı ve hayatına erkek olarak devam etmeye başladı.

"Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" diyen Doruk Doğrusöz bir dönem Sevda Demirel ile de aşk yaşamıştı.

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Son dönemde saç sakalı birbirine karışmış haliyle dikkat çeken eski yarışmacı sonunda takipçilerinin sözünü dinleyip tıraş oldu.

Ekran Alıntısı
Sporunu aksatmayan ve tarzına oldukça önem veren Doğrusöz son halini paylaştı.

Doruk Doğrusöz'ün son haline beğeni yağdı.


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Neslihan Doğrusöz stil

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