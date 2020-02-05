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Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel nişanlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren DJ Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel yaşadıkları aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift nişanlanacakları tarihi açıkladı.

Neslihan Doğrusöz ve Sevda Demirel nişanlanıyor!

Neslihan Doğrusöz katıldığı moda programlarıyla adının duyurduktan sonra cinsiyet değiştirmişti. Yeni ismi Doruk olan Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel yaklaşık 2 aydır ilişki yaşıyor.

Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, önceki gün Nişantaşı sokaklarında el ele görüntülendi. Evlilik kararı alan çift, nişan tarihini açıkladı.

sevda demirel-doruk (1)

Demirel ve Doğrusöz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nişanlanacaklarını açıkladılar.Ünlü çift, "Çok heyecanlıyız. 14 Şubat'a çok kısa bir süre kaldı. Özel bir gün olmasından dolayı bu tarihte ilk adımı atmaya karar verdik" diye konuştular. (SnobMagazin)


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