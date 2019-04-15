Neslihan Yeldan'dan seçim tepkisi: Dünya halimize gülüyor

Yerel seçimler, 31 Mart’ta tamamlandı, ancak İstanbul’da hâlâ sonuçlar neticelenmedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve mazbata gündemi sürüyor! Sürecin uzaması ise sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

‘SOĞANIN KİLOSU 10 TL, İYİ GÜNLER’

Son olarak ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, seçimlerle ilgili tepkisini Twitter’dan dile getirdi. Yeldan, attığı tweet’te, “Bize sorulmayacak, kafalarına göre takılacaklarsa bundan sonra seçim meçim yapmayalım madem. İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 TL. İyi günler.” dedi.





