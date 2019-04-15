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Neslihan Yeldan'dan seçim tepkisi: Dünya halimize gülüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başarılı oyuncusu Neslihan Yeldan, bir türlü neticelenmeyen İstanbul seçimiyle ilgili tepkisini sosyal medyada dile getirdi.

Neslihan Yeldan'dan seçim tepkisi: Dünya halimize gülüyor

Yerel seçimler, 31 Mart’ta tamamlandı, ancak İstanbul’da hâlâ sonuçlar neticelenmedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve mazbata gündemi sürüyor! Sürecin uzaması ise sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

‘SOĞANIN KİLOSU 10 TL, İYİ GÜNLER’

Son olarak ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, seçimlerle ilgili tepkisini Twitter’dan dile getirdi. Yeldan, attığı tweet’te, “Bize sorulmayacak, kafalarına göre takılacaklarsa bundan sonra seçim meçim yapmayalım madem. İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 TL. İyi günler.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
neslihan yeldan 31 Mart Yerel Seçimleri

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