Neslihan Yeldan İstanbul'u terk ediyor! "Burası benim ülkem ama..."

Neslihan Yeldan, Bambaşka Sohbetler'de "tek ailem" dediği oğlunun Londra'ya yerleşme süreciyle başlayan ve değişen hayatını anlattı. Yeldan "Benden kopmasını hazmetmeye çalışıyorum. Karşımda bir ergen var. Ergen anne ve babaların yardım alması gerekiyor, çocuk çok değişiyor" dedi.

LONDRA'YA YERLEŞİYOR

Neslihan Yeldan önümüzdeki aylarda oğlu nedeniyle Londra'ya yerleşeceğini açıkladı.

Başarılı oyuncu "Londra evim olsun istiyorum. Ayda bir İstanbul'a gelmek, işlerimi yapmak istiyorum, 2 küçük evim olsun İstanbul'da ve Londra'da. Aslan yüzünden böyle düşünür oldum. Aslan 11 yaşındayken, babası İngiliz olduğu için 'Ben Londra'da yaşamak istiyorum' dedi, oradaki eğitim sistemine geçip, İngiliz eğitimi ile yaşamak istedi. Üniversite için gitmek isterken 14 yaşında Londra'ya gitti. Burası benim ülkem ama, benim canım da başka ülkede şu an..." dedi.



