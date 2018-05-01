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Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi hakkındaki yoruma öfkelendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan katıldığı bir düğünden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına ‘her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak’ mesajını yazdı.

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi hakkındaki yoruma öfkelendi

Engin Altan Düzyatan ve oyuncu sevgilisi Özge Özpirinçci beş yıllık birlikteliğin ardından evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa bazı takipçiler tarafından olumsuz eleştiriler de yapıldı.

ALKOÇLAR’I KIZDIRDI

Bir takipçisi ‘Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız.' mesajını yazınca Neslişah Alkoçlar'ı çok kızdırdı. Alkoçlar, kötü yorumda bulunan takipçisine şu sözlerle yanıt verdi; ‘Çocuğunuz adına üzülüyorum böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız…'

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