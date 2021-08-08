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Nesrin Cavadzade bombayı patlattı: Benim için de sürpriz oldu

08.08.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Gökhan Alkan'la ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Alkan'ın 'Kalp Yarası' dizisinin çekimi için Hatay'a gitmişti.

Nesrin Cavadzade bombayı patlattı: Benim için de sürpriz oldu

Son olarak Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle ekranlarda boy gösteren Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te objektiflere katıldı. Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan'la aşk yaşayan oyuncu, sürpriz bir açıklama yaptı. Cavadzade, gazetecilerin soruları üzerine, ''Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımızda vardı. Benim içinde sürpriz oldu" dedi.

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Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında cevap vermekten kaçınan oyuncu, ''İnsanların yangınla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım" dedi.

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Nesrin Cavadzade
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