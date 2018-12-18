MAGAZİN

Nesrin Cavadzade derin yırtmacıyla dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin güzel oyuncusu Nesrin Cavadzade, önceki akşam katıldığı bir davette giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade derin yırtmacıyla dikkat çekti

36 yaşındaki Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu Nesrin Cavadzade, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Katıldığı bir davetten fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, bu sefer derin yırtmacıyla dikkat çekti. Kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafa yüzlerce de yorum yapıldı.

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Med Yapım'ın 25. yıl gecesinde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Cavadzade, hayranlarından tam not almayı başardı. Güzel oyuncunun Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların altına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Yapılan yorumlardan bazıları kıyafetin çok yakıştığı yönünde olsa da, "Bu ne biçim kıyafet, giymeseydin daha iyiydi" tarzındaki yorumlar da gözden kaçmadı.

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Sosyal medyaya güzelliğiyle adeta damga vuran Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabında 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. Bizim Hikaye dizisindeki rolüyle de beğenileri toplayan güzel oyuncunun, yurt dışına çıktığı sırada çektiği kısa videolar ile internette trend olmuş ve milyonlarca izlenmişti.

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Nesrin Cavadzade bizim hikaye

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