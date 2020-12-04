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Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan'ın üstsüz ev halini paylaştı

04.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan'ın üstsüz ev halini paylaştı

Yaklaşık iki aydır meslektaşı Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisinin ev halini sosyal medya hesabından yayınladı. Binlerce yorumun geldiği fotoğrafa, Gökhan Alkan da kayıtsız kalmadı.

Yasak Elma setinde arkadaş olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

Dizi setinde başlayan aşklarını takipçilerine ilan eden Nesrin Cavadzade–Gökhan Alkan çiftinin birlikteliği tam gaz devam ediyor.

Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.

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Cavadzade paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düştü. Çiftin arkadaşları, fotoğrafa, 'Üşüteceksiniz' dedi. Kaslarıyla dikkat çeken Gökhan Alkan ise, “Günde 10 bin adım kalbimizi korur” yorumunu yaptı.

Alkan'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı, sosyal medyada gündem oldu.

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