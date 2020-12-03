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Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın ev halini paylaştı

03.12.2020 22:16 | Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ın ev halini paylaştı

Bir süredir oyuncu Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan Nesrin Cavadzade sevgilisinin ev halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasak Elma dizisinin setinde başlayan aşkılarını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşım ile takipçilerine ilan eden Nesrin – Gökhan çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor.

Cavadzade, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ailesi birlikte yemek yemişti. Güzel oyuncu, sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.

Cavadzade paylaşımına "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın" notunu düştü.

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Cavadzade’nin bu paylaşımı kısa sürede çok fazla yorum ve beğeni aldı.2

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