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Netflix Atiye'nin ikinci sezon yayın tarihini açıkladı

DİZİ HABERLERİ  | 17.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

Atiye 2. sezon için tarih belli oldu. Netflix'te yayınlanan Türkiye'nin ikinci orijinal dizi Atiye için açıklama geldi. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye 10 Eylül'de izleyicisi ile buluşacak.

Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye geçen yıl yayınlanan ilk sezon ile herkesi ekran başına kilitlemişti. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı Atiye dizisi için yeni sezon tarihi de açıklandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat ve Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler yer alıyor.

ATİYE YENİ SEZON 10 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Atiye yeni sezonu 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Atiye'nin yeni sezonunda hikaye nerelere sürüklenecek merak konusu.

DİZİNİN KONUSU

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

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