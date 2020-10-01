Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Netflix, Conan The Barbarian dizisi için kolları sıvadı

Netflix, Conan The Barbarian dizisi için kolları sıvadı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Arnold Schwarzenegger'i sinemaya kazandıran Conan The Barbarian bu sefer dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Netflix, Conan The Barbarian dizisi için kolları sıvadı

Netflix, Conan The Barbarian filminin dizi uyarlaması için çalışmalara başladığını duyurdu. Arnold Schwarzenegger'i sinemaya kazandıran orijinal filmden uyarlanacak olan dizide aktörün yer alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Netflix, Conan’ı hem canlı aksiyon hem de animasyon alanlarında film ve TV için uyarlamayı düşünüyor.

Platform, Robert E. Howard tarafından yaratılan ikonik karakteri temel alan bir canlı aksiyon dizisi geliştiriyor. Conan, ilk olarak 1930'larda çizgi romanlarda göründü ve çok sayıda farklı büyük ekran macerasına uyarlandı. Henüz bu yeni dizinin konusu veya zaman çerçevesi hakkında detaylar açıklanmadı ama 1982 yapımı filmden uyarlanacağı çıkan haberler arasında.

conan-barbarian

EN ÜNLÜ CONAN ARNOLD SCHWARZENEGGER

Film tarafında en ünlü Conan elbette Arnold Schwarzenegger tarafından canlandırılan,1982 yapımı John Milius filmi “Conan the Barbarian” oldu. Ardından 1984 yapımı devam filmi “Conan the Destroyer” geldi. Son olarak Conan, ilk Schwarzenegger filmiyle aynı adlı 2011 yapımı film için “Game of Thrones” ve “Aquaman” yıldızı Jason Momoa tarafından beyazperdede oynandı. Momoa versiyonu, 90 milyon doları aşan bir bütçeye karşılık dünya çapında yalnızca 64 milyon dolar hasılat elde etti ve büyük bir gişe başarısızlığı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
Geri dönüyor!Geri dönüyor!
Osmanlı temalı bu diziler, yurt dışında izlenme rekoru kırıyor!Osmanlı temalı bu diziler, yurt dışında izlenme rekoru kırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Geri dönüyor!
Geri dönüyor!
Alicia Sierra'dan kaçıyor mu? La Casa de Papel’de dengeler değişiyor
Alicia Sierra'dan kaçıyor mu? La Casa de Papel’de dengeler değişiyor
Ünlü çift 103 gün tatil yaptı! Koronadan böyle korundular
Ünlü çift 103 gün tatil yaptı! Koronadan böyle korundular
Baba efsanesi geri dönüyor! Oyuncular belli oldu
Baba efsanesi geri dönüyor! Oyuncular belli oldu
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne Hathaway ve Chiwetel Ejiofor'lu aksiyon filmi Lockdown’un çekimleri başladı
Aksiyon filmiyle baş döndürmeye hazırlanıyor
Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars hakkında bilinenler
Bildiğiniz Sherlock'u unutun... İşte yeni Sherlock
Geri dönüyor! Borat 2'nin yayın tarihi belli oldu
Geri dönüyor!
Profesör, Alicia Sierra'dan kaçıyor mu? La Casa de Papel’de dengeler değişiyor
Alicia Sierra'dan kaçıyor mu? La Casa de Papel’de dengeler değişiyor
Baba’nın (The Godfather) yapımını konu alan filmin oyuncu kadrosu şekilleniyor
Baba efsanesi geri dönüyor! Oyuncular belli oldu
Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet oyuncuları kimlerdir?
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in sünnet komedisi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.