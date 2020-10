Netflix, Conan The Barbarian dizisi için kolları sıvadı

Netflix, Conan The Barbarian filminin dizi uyarlaması için çalışmalara başladığını duyurdu. Arnold Schwarzenegger'i sinemaya kazandıran orijinal filmden uyarlanacak olan dizide aktörün yer alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Netflix, Conan’ı hem canlı aksiyon hem de animasyon alanlarında film ve TV için uyarlamayı düşünüyor.

Platform, Robert E. Howard tarafından yaratılan ikonik karakteri temel alan bir canlı aksiyon dizisi geliştiriyor. Conan, ilk olarak 1930'larda çizgi romanlarda göründü ve çok sayıda farklı büyük ekran macerasına uyarlandı. Henüz bu yeni dizinin konusu veya zaman çerçevesi hakkında detaylar açıklanmadı ama 1982 yapımı filmden uyarlanacağı çıkan haberler arasında.

EN ÜNLÜ CONAN ARNOLD SCHWARZENEGGER

Film tarafında en ünlü Conan elbette Arnold Schwarzenegger tarafından canlandırılan,1982 yapımı John Milius filmi “Conan the Barbarian” oldu. Ardından 1984 yapımı devam filmi “Conan the Destroyer” geldi. Son olarak Conan, ilk Schwarzenegger filmiyle aynı adlı 2011 yapımı film için “Game of Thrones” ve “Aquaman” yıldızı Jason Momoa tarafından beyazperdede oynandı. Momoa versiyonu, 90 milyon doları aşan bir bütçeye karşılık dünya çapında yalnızca 64 milyon dolar hasılat elde etti ve büyük bir gişe başarısızlığı oldu.