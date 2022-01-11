Netflix Emily in Paris için 3. ve 4. sezon onayını verdi

Geçen ay ikinci sezonuyla ekrana dönen Emily in Paris, Netflix'ten 3. ve 4. sezon için onay aldı.

22 Aralık'ta ekrana gelen sezonuyla 94 ülkede Top 10'in zirvesine çıkan dizinin 1. sezonu ise aynı dönemde 53 ülkede Top 10'e girdi.

Ayrıca 22 Aralık’tan 26 Aralık’a kadar 107,6 milyon saat izlenerek sağlam bir açılış yaptı. Dizinin gelecek sezon çekimleri ilkbahar-yaz döneminde başlayacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kararı dizinin başrol oyuncusu sosyal medyadaki paylaşımı ile duyurdu. Collins, Emily in Paris pijamasıyla fotoğraflar yayınlarken şunları yazdı:

“Size çok heyecan verici haberler vermek için erkenden uyandım… @emilyinparis 3. sezon için geri döndü… Ve bekleyin, 4. sezon!!!!! Hepinizi gerçekten seviyorum, inanılmaz desteğiniz için çok teşekkürler. Cidden daha fazlasını bekleyemem. Merci Beaucoup!!…”

