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Netflix Emily in Paris için 3. ve 4. sezon onayını verdi

11.01.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, romantik komedi dizisi Emily in Paris'e iki sezon için daha yeşil ışık yaktı. Haberi, dizinin başrol oyuncusu Lily Collins Instagram profilinde duyurdu.

Netflix Emily in Paris için 3. ve 4. sezon onayını verdi

Geçen ay ikinci sezonuyla ekrana dönen Emily in Paris, Netflix'ten 3. ve 4. sezon için onay aldı.

22 Aralık'ta ekrana gelen sezonuyla 94 ülkede Top 10'in zirvesine çıkan dizinin 1. sezonu ise aynı dönemde 53 ülkede Top 10'e girdi.

Ayrıca 22 Aralık’tan 26 Aralık’a kadar 107,6 milyon saat izlenerek sağlam bir açılış yaptı. Dizinin gelecek sezon çekimleri ilkbahar-yaz döneminde başlayacak.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kararı dizinin başrol oyuncusu sosyal medyadaki paylaşımı ile duyurdu. Collins, Emily in Paris pijamasıyla fotoğraflar yayınlarken şunları yazdı:

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“Size çok heyecan verici haberler vermek için erkenden uyandım… @emilyinparis 3. sezon için geri döndü… Ve bekleyin, 4. sezon!!!!! Hepinizi gerçekten seviyorum, inanılmaz desteğiniz için çok teşekkürler. Cidden daha fazlasını bekleyemem. Merci Beaucoup!!…”

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