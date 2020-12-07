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Netflix, hükümete rest çekti: The Crown’a uyarı yok

07.12.2020 13:08 | Son Güncelleme:
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Netflix, hükümete rest çekti: The Crown’a uyarı yok

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık Kültür Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, Netflix’e The Crown dizisine dizinin kurgu olduğuna dair bir uyarı eklenmesini istedi. Netflix, The Crown'a uyarı koymayı reddetti.

Dijital yayın platformu Netflix, The Crown dizisinin tartışma yaratan 4. sezonunun ardından diziye yapımın kurgu olduğuna yönelik bir ibare koyma çağrılarını reddetti.

Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, dizinin oyuncularından Helena Bonham Carter ve Kraliyet ailesine yakın kaynaklar Netflix’in tartışmalı konuları ele alan dizisine izleyicileri uyarmak amacıyla not düşmesi gerektiğini açıklamıştı.

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Bununla birlikte Prenses Diana’nın kardeşi Charles Spencer da Netflix izleyicilerini dizinin yeni sezonunu şüpheyle izlemelerine dair uyarmıştı.

THE CROWN TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Ancak Netflix’in bu yönde herhangi bir niyetinin olmadığı anlaşılıyor. Screen Rant'in haberine göre Netflix yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"The Crown’ı her zaman bir drama olarak sunduk ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu olduğunu anladığına inanıyoruz. Sonuç olarak bir uyarı ibaresi eklemek gibi bir planımız yok ve bunun gerekli olduğunu düşünmüyoruz."

Birleşik Krallık’ta The Crown dizisinin gerçekte yaşananları dramatik etkiyle farklılaştırdığına dair tartışma bir süredir devam ediyor. Tartışmada bir taraf bu ibarenin eklenmesinin Netflix’in ahlaki sorumluluğu olduğunu düşünürken, diğerleri bunun gerekli olmadığını savunuyor. (Independent Türkçe)


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