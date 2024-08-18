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  4. Netflix için setlere dönüyor! Selin Yeninci'nin yeni adresi belli oldu!

Netflix için setlere dönüyor! Selin Yeninci'nin yeni adresi belli oldu!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 13:17
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Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Avlu, Bir Zamanlar Çukurova, Annenin Sırrıdır Çocuk, Kurak Günler ve son olarak Ayak İşleri gibi birçok başarılı projede yer alan ödüllü oyuncu Selin Yeninci Netflix için setlere dönüyor. Ünlü ismin yeni dizi projesi belli oldu.

MYNET- Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü alan Selin Yeninci'nin yeni adresi belli oldu.

Yeninci, O3 Medya’nın Netflix için çekeceği yeni dizi Geleceğe Mektuplar ile anlaşma sağladı. “En son ne zaman bir mektup yazdınız?” sloganıyla çekilecek olan dizi PTT’nin geçmişte başlattığı “Geleceğe Mektuplar” adlı kampanyasından esinlenilerek yazıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 8 bölümlük dizide Zuhal, Seda, Banu, Murat ve Mert adlı özel liseden arkadaş 5 öğrencinin dramatik hikâyesi anlatılacak.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

Cenk Ertürk’ün yönetmen koltuğuna oturacağı, Rana Denizer’in yazdığı dizide Mert rolü için Onur Tuna’yla el sıkışmıştı. Dizinin Banu’su için de ödüllü oyuncu Selin Yeninci’yle anlaşıldı.

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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Oyuncu görüşmeleri devam eden dizide her şey edebiyat öğretmenlerinin edebiyat kulübündeki 5 öğrenciden dönem ödevi olarak geleceğe mektup yazmalarını istemeleriyle başlıyor. Bu mektuplarda yer alan sırlar gelecekte büyük bir yüzleşmenin de kapılarını aralıyor.

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Selin Yeninci
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