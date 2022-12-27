Netflix'in Japon dizisi Fishbowl Wives erotik sahneleriyle gündemde! "Uyarı yok..."

Netflix'in Fishbowl Wives dizisi müstehcen sahneleriyle tepki çekti. Kurosawa R’nin hit orijinal Japon mangasından uyarlanan dizi, lüks bir apartmanda yaşayan 6 farklı kadının mutsuz evliliklerini ekranlara taşıyor.

Neredeyse hepsinin eşi, gerek apartman içinden gerekse farklı kesimlerden biriyle birlikte olurken, evdeki kadınlara evliliklerinin sadakatini sorgulamak düşüyor.

Dizideki müstehcen sahneler ise yorum yağıyor. Çoğu izleyici "Uyarı yok, sadece seks", "Sıfır sansür şaka mı", "Bu resmen porno" diyerek tepki gösteriyor.

Japon filmlerinin ve dizilerinin muhafazakar yapısına meydan okuyan bu dizide sansür adeta unutulmuş gibi.



