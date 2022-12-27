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Netflix'in Japon dizisi Fishbowl Wives erotik sahneleriyle gündemde! "Uyarı yok..."

27.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Netflix'te yayınlanan ve seks sahneleri ile öne çıkan Japon draması Fishbowl Wives izleyicileri şoke ediyor. Japon filmlerinin ve dizilerinin muhafazakar yapısına meydan okuyan bu dizide gösterilen erotik sahnelere izleyicilerden tepki yağıyor.

Netflix'in Japon dizisi Fishbowl Wives erotik sahneleriyle gündemde! "Uyarı yok..."

Netflix'in Fishbowl Wives dizisi müstehcen sahneleriyle tepki çekti. Kurosawa R’nin hit orijinal Japon mangasından uyarlanan dizi, lüks bir apartmanda yaşayan 6 farklı kadının mutsuz evliliklerini ekranlara taşıyor.

Neredeyse hepsinin eşi, gerek apartman içinden gerekse farklı kesimlerden biriyle birlikte olurken, evdeki kadınlara evliliklerinin sadakatini sorgulamak düşüyor.

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Dizideki müstehcen sahneler ise yorum yağıyor. Çoğu izleyici "Uyarı yok, sadece seks", "Sıfır sansür şaka mı", "Bu resmen porno" diyerek tepki gösteriyor.

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Japon filmlerinin ve dizilerinin muhafazakar yapısına meydan okuyan bu dizide sansür adeta unutulmuş gibi.

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