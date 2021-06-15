Netflix’in Spotify temalı dizisinin başrolü Türk oyuncuya emanet

Netflix'in müzik endüstrisinde devrim yaratan ve dünyanın önde gelen müzik hizmetlerinden biri haline gelen İsveçli girişim Spotify hakkındaki isimsiz senaryo dizisinin prodüksiyonu başladı. Altı bölümlük mini dizi, genç teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve dünya çapında ücretsiz ve yasal akışlı müzik sunarak müzik endüstrisini sarsan önemli ortakları etrafında dönüyor.

SPOTIFY DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE TÜRK OYUNCU

Dizinin oyuncu kadrosunda, Daniel Ek rolündeki başrol oyuncusu Edvin Endre'ye ek olarak, Per Sundin rolünde Ulf Stenberg, Petra Hansson rolünde Gizem Erdoğan, Andreas Ehn rolünde Joel Lützow ve Martin Lorentzon rolünde Christian Hillborg yer alıyor.

Kurgusal dizi, her ikisi de İsveç Dagens Industri'de iş muhabirleri olan Sven Carlsson ve Jonas Leijonhufvud'un “Spotify Untold” kitabından esinlendi. Dizi, bir Banijay Group şirketi olan Yellow Bird U.K. tarafından yapılacak. Kitap, Spotify'ın zorlu yolculuğunun hikayesini anlattı. Zorlu plak şirketlerini ikna etme çabaları, Steve Jobs'un Spotify'ın ABD lansmanındaki kişisel savaşı ve Taylor Swift, Bob Dylan gibi hassas sanatçılarla yaşanan süreç hikayede yer aldı ve dizide de işlenecek.

