Netflix’in yeni dizisi Bling Empire şimdiden bağımlılık yarattı

Netflix’te ilk sezonu yayınlanmaya başlayan Bling Empire adlı reality şov dizisi şimdiden izleyicilerde bağımlılık yarattı. Los Angeles’ta yaşayan bir grup çok zengin Asyalı insanın hayatını gözler önüne seren yapım, görkemli parti sahneleriyle ön plana çıkıyor.

Bling Empire dizisinin yapımcıları dizinin büyüsünün oyuncu kadrosunda yattığını söylüyor ancak gerçekte reality dizisinde yer almak isteyen bir arkadaş grubunu bulmanın da çok zor olduğunu belirtiyor. Bir reality TV yapımcısı olan Jenkins, on yıldan fazla bir süredir yıldız oyuncular Christine Chiu ve Anna Shay’i tanıyordu. Anna ve Christine’in bağlantıları sayesinde Jenkins ve dizi sorumlusu Brandon Panaligan, farklı geçmişlerden gelen çok kuşaklı oyuncu kadrosunun geri kalanını bir araya getirdi.

BLİNG EMPİRE 1. SEZON 8 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Yeni Netflix dizisi Bling Empire, Crazy Rich Asians adlı filmin gerçek hayat versiyonu olarak lanse ediliyor. Görkemli partiler ve çılgın alışverişler tabii ki şovun bir parçası fakat bölümleri izledikçe bundan daha fazlasının olduğunu göreceksiniz. Toplam 8 bölümden oluşan dizide zengin kişilerin kişilikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.