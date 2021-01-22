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Netflix’in yeni dizisi Bling Empire şimdiden bağımlılık yarattı

22.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Netflix’in yeni reality şovu Bling Empire yayınlanmasıyla birlikte olay yarattı. Amerika’da yaşayan zengin Asyalıları konu alan dizi büyük lüks içinde yaşayanların hayatlarını gözler önüne seriyor.

Netflix’te ilk sezonu yayınlanmaya başlayan Bling Empire adlı reality şov dizisi şimdiden izleyicilerde bağımlılık yarattı. Los Angeles’ta yaşayan bir grup çok zengin Asyalı insanın hayatını gözler önüne seren yapım, görkemli parti sahneleriyle ön plana çıkıyor.

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Bling Empire dizisinin yapımcıları dizinin büyüsünün oyuncu kadrosunda yattığını söylüyor ancak gerçekte reality dizisinde yer almak isteyen bir arkadaş grubunu bulmanın da çok zor olduğunu belirtiyor. Bir reality TV yapımcısı olan Jenkins, on yıldan fazla bir süredir yıldız oyuncular Christine Chiu ve Anna Shay’i tanıyordu. Anna ve Christine’in bağlantıları sayesinde Jenkins ve dizi sorumlusu Brandon Panaligan, farklı geçmişlerden gelen çok kuşaklı oyuncu kadrosunun geri kalanını bir araya getirdi.

BLİNG EMPİRE 1. SEZON 8 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Yeni Netflix dizisi Bling Empire, Crazy Rich Asians adlı filmin gerçek hayat versiyonu olarak lanse ediliyor. Görkemli partiler ve çılgın alışverişler tabii ki şovun bir parçası fakat bölümleri izledikçe bundan daha fazlasının olduğunu göreceksiniz. Toplam 8 bölümden oluşan dizide zengin kişilerin kişilikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

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BLİNG EMPİRE KONUSU

Asyalı yakışıklı model ve aktör olan Kevin Kreider’i merkeze koyuyor. Kevin Los Angeles’ta yeniyken, bir grup çok ışıltılı, varlıklı kişilerle hızlı bir şekilde arkadaş olur. Burada ilk tanıştığı arkadaşı, babasının işinde çalışan Singapurlu bir milyarderin oğlu Kane Lim’dir. Kane, Kevin’i Doğu Asya’da ünlü bir DJ olan ve annesi ve üvey babasıyla çok yakın ilişkisi olan Kim Lee ile tanıştırır. Kim, biyolojik babasını bulmak ister ve sonraki bölümlerden birkaçında onu bulmaya zaman ayırır. Bu sırada ona Kevin ve Kane de yardım eder.

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Bling Empire kadrosunda yer alan isimler arasında Christine Chiu, Gabriel Chiu, Anna Shay, Kane Lim, Kevin Kreider, Guy Tang, Kim Lee, Cherie Chan, Kelly Mi Li, Jamie Xie, Andrew Gray ve Jessey Lee bulunuyor.

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