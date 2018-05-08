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Netflix Ölmek İçin On Üç Sebep'in 2. sezon resmi fragmanını paylaştı!

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

Ölmek İçin On Üç Sebep’in ikinci sezonu Hannah'ın ölümünden sonra olanları ve karakterlerimizin yaşananların ardından toparlanma sürecini konu alıyor. Liberty Lisesi yargılanmaya hazırlanmaktadır, ancak birileri Hannah'nın ölümünü saran gerçeği saklamak için hiçbir şeyden vazgeçmez.

Netflix Ölmek İçin On Üç Sebep'in 2. sezon resmi fragmanını paylaştı!

Liberty Lisesi mahkemeye gitmeye hazır fakat birisi Hannah’nın ölümüne dair gerçekleri saklamak için her şeyi göze alır. Gerçeği ortaya sunan polaroidleri bulan Clay ve sınıf arkadaşları, rahatsız edici sırları ve bunları saklamak için yapılanları öğrenir.

Ölmek İçin On Üç Sebep'in 2. sezonu ilk sezonun ardından akıllarda kalan soruları yanıtlıyor. Jessica yaşadığı olayın ardından nasıl toparlanıyor? Bryce adalete teslim edilecek mi? Clay, Hannah'ın yıkıcı kaybının üstesinden nasıl gelecek? Alex'e ne oldu? Tyler yaşadıklarıyla nasıl başa çıkacak ve ne gibi kararlar alacak?

ölmek için 13 sebep

Ölmek İçin On Üç Sebep'te Dylan Minnette Clay Jensen’ı, Katherine Langford Hannah Baker’ı, Kate Walsh Mrs. Baker’ı, Derek Luke Mr. Porter’ı, Brandon Flynn Justin Foley’i, Justin Prentice Bryce Walker’ı, Alisha Boe Jessica Davis’i, Christian Navarro Tony Padilla’yı, Miles Heizer Alex Standall’ı, Devin Druid Tyler’ı, Annie Winters Chloe’yi, Tommy Dorfman Ryan Shaver’i, Brian D’Arcy James Mr. Baker’ı, Sosie Bacon Skye’yi, Steven Weber Müdür Bowen’i ve Samantha Logan Nina’yı canlandırıyor. Senaristliğini ve yapımcılığını Brian Yorkey’in üstlendiği yapımın yürütücü yapımcılığında Selena Gomez, Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Anonymous Content Steve Golin ve Joy Gorman bulunuyor.

ölmek için 13 sebep


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