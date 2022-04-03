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Netflix'ten Will Smith kararı! Başrol olacağı film projesi rafa kaldırıldı

03.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri töreninde eşi Jada Pinkett-Smith ile ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atan Will Smith tüm dünyada gündem olmuştu. Oscar ödülü kazanan Will Smith’in Netflix için çekeceği yeni filminin ise bu olayın ardından askıya alındığı öğrenildi.

Netflix'ten Will Smith kararı! Başrol olacağı film projesi rafa kaldırıldı

Netflix’in başrolde Will Smith’in rol almasını planladığı Fast and Loose filmi projesiyle ilgili karışıklık, Oscar Ödül Töreni’nden bir hafta önce yönetmen David Leitch’in projeden ayrılmasıyla başlamıştı.

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Hollywood Reporter’da yer alan habere göre, Netflix acil yönetmen arayışındayken, oyuncu Will Smith’in Oscar töreninde eşinin rahatsızlığıyla ilgili şaka yapan sunucu Chris Rock’a tokat attığı olay yaşandı. Netflix’in film projesini rafa kaldırdığı öğrenildi.
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Fast and Loose, bir suç örgütü liderinin geçirdiği saldırıdan sonra hafızasını kaybetmesini konu alacaktı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri törenine eşi Jada Pinkett-Smith ile katılan ünlü aktör Will Smith, Chris Rock'ın yaptığı espriye beklenmedik bir tepki göstermişti.
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Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat atmıştı.

Oyuncu Will Smith, Oscar Ödül Töreni’nde tepki çeken tokadının ardından Akademi üyeliğinden istifa etmişti.

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Netflix Will Smith
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