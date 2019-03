Netflix yapımı Holidate’in başrolü Emma Roberts’a emanet

Usta oyuncu Julia Roberts’ın kendisi gibi oyuncu yeğeni Emma Roberts’ın sıradaki projesi belli oldu. Genç oyuncu The Art of Getting By, Bu Nasıl Aile? ve Oyun gibi filmlerde rol aldıktan sonra Netflix yapımı romantik komedi filmi Holidate’in başrolünü üstlenecek.

Romantik komedi türünde olan Holidate, Bayram günlerinden nefret eden Sloane ve Jackson’ın hikayesini konu alıyor. Yalnız oldukları için bayram günlerinde aileleri tarafından yargılanan ikili, hoşlarına gitmeyen garip randevularla boğuşmaktadır. Birbirleriyle tanıştıktan sonra akıllarına dahiyane bir fikir gelir. Bir yıl boyunca tüm bayram tatillerinde birbirleriyle sevgiliymiş gibi rol yapmaya karar verirler.

Son olarak Thunderstruck filmiyle izleyicilerinin karşısına çıkan John Whitesell’in yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu senaryosunu 2007 yapımı Nancy Drew ile hatırlanan Tiffany Paulsen kaleme alırken, yapımcı kadrosunda yönetmen McG ve Mary Viola yer alıyor. Yıl sonuna doğru çekimlerine başlanması planlanan filmin vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.