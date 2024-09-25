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Nevşin Mengü Dilan Polat'ın namaz paylaşımı sonrası sinirlendi! Cezaevine sorduktan sonra isyan etti: Ulan sanki...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.09.2024 10:44
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Instagram paylaşımında eşi Engin Polat’ın cezaevinde namaz kılmaktan bacaklarının karardığını söyledi. Nevşin Mengü o açıklama sonrası sinirlendi.

Nevşin Mengü Dilan Polat'ın namaz paylaşımı sonrası sinirlendi! Cezaevine sorduktan sonra isyan etti: Ulan sanki...

‘Suç örgütü kurma’, ‘kara para aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlamasıyla 40’ar yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat 19 Ağustos’ta, Engin Polat’sa 6 Eylül’de tahliye edilmişti.

Dilan Polat tahliye sonrası paylaşımlarına kaldığı yerden devam etmesiyle gündeme geliyor. Son olarak Engin Polat’ın bacaklarını çekip söyledikleriyle gündem oldu.

Dilan Polat “Engin’in bacaklarına berces yaptım çünkü namaz kılmaktan… Halı yok ya orda (cezaevi). Böyle kararmış. Yere vuruyordun di mi? Benim de öyle oluyordu. Önce morarıyor, sonra kararıyor Engin di mi?” dedi.

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Bu sözleri duyan Nevşin Mengü çok sinirlendi. Mengü açıklamasında "Bak işte namaz kılmaktan diyor dizleri çürümüş bu arada sorum da check ettik, gayet de cezaevine seccade sokabiliyorsun bu arada. Ulan sanki burası Sovyet Rusya'nın çalışma kampına mı gitti bunlar? Yok ya orada filan ne yok? Herhalde cezaevinde istesen seccadeden bol bir şey bulamazsın. İşin yolunu öğrenmişler. Ah namaz kılarken filan ama müstehak! Böyle yönetiliyor bu ülke" dedi.

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"GARİBİM GÖRÜYOR MUSUN?"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, SÖZCÜ TV'de Dilan Polat'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Enginyurt, "Cezaevinde namaz kılarken seccade bulamamış. Garibim, görüyor musun? Betona dizlerini vurdukça morarmış, çürümüş dizleri. Lan oğlum, sen namaz kılıyordun. Bu kadar Allah korkusunu biliyordun da nasıl oldu da bahis çetesi, vurgun, talan, soygun işlerine karıştın?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
engin polat Dilan-Engin Polat
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