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New Amsterdam dizisinin yerli versiyonu geliyor!

23.08.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yapımı sevilen dizi New Amsterdam, Türkiye'ye uyarlanıyor. Hastane dizisi olan New Amsterdam'ın yerli uyarlaması için senaryo ve oyuncu çalışmaları ise devam ediyor. Hayat Bugün adıyla yayınlanacak olan dizi yeni sezonda Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

New Amsterdam dizisinin yerli versiyonu geliyor!

New Amsterdam dizisinin yerli versiyonu için O3 Medya, NBC Universal Formats ile iş birliği için el sıkıştı. Yapım, popüler medikal drama serisi 'New Amsterdam' dizisinin ilk uluslararası uyarlaması olacak.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

New Amsterdam dizisi ‘Hayat Bugün’ ismiyle Show TV, yeni sezonda ekranlarında olacak.

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İlk kez 2018 yılında izleyici ile buluşan ‘New Amsterdam’, Dr. Eric Manheimer'ın "On İki Hasta: Bellevue Hastanesinde Yaşam ve Ölüm" adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenerek ekrana taşınmıştı.

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