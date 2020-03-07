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New York'ta, koronavirüs salgını nedeniyle 'acil durum' ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 21:33 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yükseldi. Koronavirüs dünya genelinde de can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini geçti, 3 bin 461 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 kişi daha artarak 233'e yükseldi. New York'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76'ya yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi.

New York'ta, koronavirüs salgını nedeniyle 'acil durum' ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından "acil durum" ilan etti.

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İTALYA'DA BİR GÜNDE 36 CAN KAYBI

İtalya'da iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere bugün yenileri eklendi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883’ü bulduğunu aktardı.

Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.

567 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan virüs nedeniyle perşembe günü 41, cuma günü 49 kişinin öldüğü açıklandı. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının önceki günlere göre daha düşük olduğu görüldü. Bugün itibarıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının ise 567 olduğu kaydedildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, en çok vakanın görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki hastaların başka bölgelere transfer edilebileceği bildirildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

(AA)

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