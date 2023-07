Newcastle United, Sandro Tonali’yi transfer etti

İngiliz ekibi Newcastle United, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Milan’dan orta saha oyuncusu Sandro Tonali’yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile 2028 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalyan oyuncunun bonservis bedeli ise açıklanmadı.

Transferin ardından kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sandro Tonali, "Her şeyden önce Newcastle United’a teşekkür etmek istiyorum çünkü bana kariyerim için büyük bir fırsat veriyorlar. Her zaman yaptığım gibi, sahadaki güvenin karşılığını her şeyimi vererek ödemek istiyorum. St. James’ Park’ta oynayacağım için gerçekten heyecanlıyım, taraftarların sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe ise Tonali hakkında, "Sandro’yu Newcastle United’da görmekten çok mutluyum. O olağanüstü bir yetenek ve bizim için çok uygun olacak zihniyete, fiziksel yapıya ve teknik niteliklere sahip. 23 yaşındaki Sandro, ülkesi için oynamanın yanı sıra Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde ve Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir oyuncu olarak önemli bir deneyime sahip. Ama aynı zamanda bizimle büyüme ve gelişme fırsatına ve potansiyeline sahip ve önümüzdeki heyecan verici sezona yaklaşırken onu kadromuza kattığımız için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

3 sezondur Milan forması giyen Tonali, İtalyan ekibiyle çıktığı 130 maçta 7 gol, 11 asistlik performans sergiledi.