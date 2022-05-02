NFC nedir, telefonda NFC özelliği ekleme ve kapatma nasıl yapılır? NFC özelliği nerelerde kullanılır?

NFC özelliği son dönemlerde birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir. Kablosuz şekilde cihazlar arasında etkileşim kurmayı sağlayan bu özellik, manyetik alan indüksiyonu kullanarak işlemleri gerçekleştirmektedir. Son dönemlerde birçok telefon kullanıcısı NFC özelliğinin ne işe yaradığını merak etmektedir. Telefonda NFC ne demek sorusunun cevabını ve daha fazla bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

NFC Nedir?

NFC yani Near Field Communication, yeni nesil teknolojilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok insanın hayatınızı kolaylaştıran bu teknoloji, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. NFC, temassız kredi kartları ile benzer özellikler taşımaktadır. Bu özellik sayesinde birçok işlemi temassız bir şekilde yapabilirsiniz. NFC, yakınınızda bulunan ve bu özelliğe sahip olan başka bir cihaz ile temas etmeden iletişim kurabilmenizi sağlar.

Bu iletişimi kurabilmeniz için cihazların birbirine 4 cm kadar yakın olması gerekmektedir. Mobil cihazlar ve bilgisayarlar ile etkileşim için tasarlanmış bir kısa menzilli iletişim alanı olarak da tanımlanabilmektedir. NFC özelliğinin en büyük avantajı güç tüketiminin az olmasıdır.

NFC Özelliği Nasıl Kullanılır?

NFC, hem kurumsal hem de bireysel olarak oldukça önemli bir özelliktir. Bu özellik yalnızca akıllı telefonlarda değil dizüstü bilgisayarlarda veya tabletlerde de kullanılabilmektedir. NFC bu tür cihazların birbirine yakın mesafedeyken veri aktarımı yapmasını sağlamaktadır.

NFC özelliği için veri iletim frekansı genel olarak 13,56 megahertz’dir. Yani saniyede 106,212 ya da 424 kilobit veri gönderimi yapılabilmektedir. NFC özelliği sayesinde cihazlar arası müzik gönderebilir, fotoğraf paylaşabilir ve birçok veri aktarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tıpkı bluetooth, Wi-Fi gibi radyo dalgaları üzerinden bilgi göndermektedir. Bu sebeplerden dolayı son zamanların en çok tercih edilen iletişim teknolojilerinden biridir.

NFC Ne İşe Yarar?

NFC, iki cihaz arası kablosuz bir bağlantı imkânı sunmaktadır. Etkin bir bilgi alışverişi yapma olanağını mümkün kılan bu özellik, birçok akıllı telefonda kullanılmaktadır.

NFC ile hem uzaktan hem de dokunarak diğer cihazlar ile bağlantı kurulabilmesi mümkündür. Cihazınızın bu özelliği destekleyip desteklemediğini ise ayarlar bölümünden görebilirsiniz. Eğer cihazınızda NFC var ise bu özelliği aktif edip diğer cihazlar ile kablosuz bir şekilde bağlantı kurabilirsiniz. Bu özelliği karşılıklı olarak kullanabilmeniz için her iki cihazda da NFC’nin olması gerekmektedir. Günümüzde Apple, Asus, Samsung, Nokia gibi birçok akıllı telefon markasında bu özellik yer almaktadır.

NFC Nerelerde Kullanılır?

NFC özelliği kullanım alanı bakımından epey geniştir. Hayatımıza girdiğinden bu yana birçok alanda işlerimizi kolaylaştırmıştır. Yakın alan iletişimi adıyla da anılan bu özellik, akıllı telefonunuzun yakınında bulunan başka bir cihazla temas etmeden iletişim kurmasını sağlamaktadır. Cihazlar arasında çift yönlü bir bağlantı kurarak her iki cihaz da birbirine hızlı bir şekilde veri aktarımda bulunabilir. NFC özelliğini aşağıda bulunan birçok işlemde kullanabilmeniz mümkündür.

• Telefon numarası alma ve telefon numarası gönderme işlemlerinde

• Fotoğraf alma ve gönderme işlemlerinde

• Belge alma ve gönderme işlemlerinde

• Cihazlar arası konum alışverişinde

• Cihazlar arası kişi (rehber) aktarımı işlemlerinde

• Karşılıklı kartvizit alışverişlerinde

• Başka bir cihazda uygulama açabilmek

• Temassız bir şekilde ödeme yapmak

• Bluetooth cihazlara bağlanmak

• NFC etiketleriyle bağlantı kurmak

• Taşıma sistemlerinde geçiş kartı olarak kullanmak

• Sinema, müze, konser gibi yerlerde bilet olarak kullanmak

• İki faktörlü kimlik doğrulama işlemlerinde

Yukarıda sayılan birçok işlemde NFC özelliğini kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. NFC teknolojisini kullanan her yerde bu özelliği kullanabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

NFC Özelliği Nasıl Açılır?

NFC ilk olarak sadece Android cihazlarda bulunan bir özellik ilken günümüzde iOS cihazlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Birçok işimizde bizlere büyük zaman kazandıran bu özellik, cihazlara sonradan eklenememektedir. Yani NFC özelliği ekleme gibi bir işlemin yapılması söz konusu değildir. NFC yani yakın alan iletişimi özelliği telefonunuzda var ise iki şekilde bu özelliği açabilmeniz mümkündür.

• İlk olarak akıllı telefonunuzun “ayarlar” bölümüne giriniz. Karşınıza bir ekran açılacaktır.

• Bu ekrandan “kablosuz ağlar” seçeneğine tıklayınız.

• Bu bölümde NFC özelliğinin var olup olmadığını görebilirsiniz. Eğer var ise özelliği bu bölümden aktif edebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda bu özelliği aktif etmeniz için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise şu şekildedir;

• Öncelikle akıllı telefonunuzun “ayarlar” bölümüne tıklayınız.

• Karşınıza açılan ekrandan “bağlantılar” bölümüne giriş yapınız.

• Bağlantılar bölümünden “diğer bağlantılar” kısmına tıklayınız. Bu yöntem ile de NFC özelliğini aktif edebilirsiniz.

NFC Nasıl Kapatılır?

NFC özelliği birçok işlemde kolay bir şekilde kullanılabilmektedir. Akıllı telefon kullanıcıları ihtiyaç duymadığı zamanlarda bu özelliği kapatabilmektedir. Günlük hayatta birçok kişinin hayatını kolaylaştıran bu özelliği aşağıdaki adımları uygulayarak devre dışı bırakabilirsiniz.

• İlk olarak cihazınızın “ayarlar” bölümüne giriş yapınız.

• Ardından “bağlı cihazlar” bölümüne tıklayınız.

• Sonrasında “bağlantı tercihleri” bölümüne tıklayıp NFC yazan yere dokununuz.

• Son olarak da “NFC özelliğini kullan” seçeneğini devre dışı bırakınız.

Burada bilmeniz gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Cihazınızda NFC’yi kapattığınız zaman, bu özelliği kullanan diğer özellikleri de kapatmış olursunuz.

