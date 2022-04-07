NFT nedir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Hollandalı bir öğrenci ruhunu NFT olarak satmaya karar verdiğini duyurdu. 350 dolara satın alan kişi 3.5 milyon dolar yani yaklaşık 50 milyon TL istiyor. Çıkan haberlerin ardından NFT nedir? Ne işe yarar? NFT nasıl yapılır? soru ve konu başlıkları internette arama yapıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

NFT NEDİR?

NFT'ler yani değiştirilemez tokenler rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Genelde Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturulmaktadırlar. Ethereum altyapısının yanı sıra Eos, Neo ve Tron geliştiricileri de NFT oluşumunu teşvik etmek adına kendi belirteç standartlarını yayınladılar.

NFT yani Değiştirilemez Tokenler, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için özel olarak tasarlanmaktadır. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine ayrıca pasif bir gelir oluşturmuş oluyor.

NFT NASIL YAPILIR?

NFT tokenler, yakın zamanda oluşturulan bir çok platform aracılığıyla oluşturulabiliyor ve satılabiliyor. Kendine mahsus özel değeri olan bu değiştirilemez tokenleri farklı platformlar ile internet üzerinde satabilmek mümkün.

