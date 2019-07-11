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Niagara Şelalesi'nden düştü, çiziksiz kurtuldu!

BBC BBC
11.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Niagara Şelalesi Parkı polisi, şelalenin sınırındaki duvara tırmanmaya çalışan bir kişinin şiddetli akıntıya kapılarak 57 metre aşağı düştüğünü, ancak bir süre sonra kıyıdaki kayalıklarda otururken bulunduğunu bildirdi.

Niagara Şelalesi'nden düştü, çiziksiz kurtuldu!

Bir erkek ziyaretçinin, saat 4 sıralarında şelalenin bitişiğindeki kayaların üzerine örülen istinat duvarına tırmanmaya çalıştığı görüldü. O sırada sudaki şiddetli akıntıya kapılarak 57 metre aşağı düştü.

Kısa süren aramanın ardından polis, düşen kişiyi kıyıdaki kayalıklara otururken buldu. Ciddi bir yara da almamıştı.

Polisin ismini vermediği kişi, hastaneye götürüldü.

Niaagara Şelaleleri'ni oluşturan üç şelaleden en büyüğü olan Horseshoe (Nal) Şelalesi'nden düşen adam, Ontario Belediye Başkanı Jim Diodati'ye göre, su seviyesinin yüksek olması sayesinde yara almadan kurtuldu:

"Erie Gölü'ndeki sular yükseldiğinde ve akıntı hızlandığında, şelalenin altındaki sert kayalıklara çarpma ihtimali azalıyor. Böyle bir düşüşte hayatta kalmanın tek yolu, bu kayalıklara denk gelmemiş olması."

Kanada'nın Ontario eyaletiyle ABD arasındaki sınırda bulunan Kuzey Amerika'nın en büyük şelalesi, her yıl on milyonlarca ziyaretçi çekiyor.

Bir dakika içinde şelalenin en üst noktasından aşağıya 170 bin metreküp su akıyor. Yani dünyada en sert akan şelalelerden biri. Buffalo News adlı haber sitesine göre her yıl Niagara Şelaleleri'nden düşen yaklaşık 25 kişi hayatını kaybediyor.

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