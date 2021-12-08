Nick Cannon acı haberi böyle verdi: Beş aylık oğlumu beyin tümöründen kaybettim!

Ünlü oyuncu ve TV sunucusu Nick Cannon, model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen'i kaybettiğini açıkladı. Henüz 5 aylık olan Zen’in beyin tümörü yüzünden hayatını kaybettiğini açıklayan ünlü oyuncu ve sunucu gözyaşlarına hakim olamadı.

Sadece beş ay yaşayabilen Zen, Nick Cannon'un yedinci çocuğuydu. Cannon, geçen haziran ayında, birbirine yakın zamanlarda farklı kadınlardan dünyaya gelen bebekleriyle konuşulmuştu. Cannon'ın bir süre birlikte olduğu DJ Abby De La Rosa, bu yıl haziran ayında Zion ve Zillion adını verdiği ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

Nick Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008'de başlayıp 2016'da biten evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuk babası olmuştu. Cannon ile Mariah Carey'nin evliliğinden dünyaya gelen Moroccan Scott ve Monroe, şu anda 10 yaşında. Çiftin boşanmasından sonra ikizler anneleri Mariah Carey ile yaşıyor.

Nick Cannon'ın Britanny Bell ile birlikteliğinden de 3 yaşında Golden adında bir oğlu ve 2020 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Powerful Queen adında bir de kızı bulunuyor.

