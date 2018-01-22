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Nicolas Cage dinozor bile almış! Şaşırtan harcama listesi

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 22:35 | Son Güncelleme 10 saat önce

Dinozordan adaya kadar birçok farklı şeye para harcayan 54 yaşındaki Hollywood yıldızı Nicolas Cage, 14 milyon doalrlık vergi borcuyla karşı karşıya kaldı.

Nicolas Cage dinozor bile almış! Şaşırtan harcama listesi

Bir zamanlar 150 milyon dolar ile Hollywood'un en çok kazanan isimleri arasında yer alan Nicolas Cage'in, yaptığı savurgan harcamalar yüzünden vergi borçları 14 milyon doları buldu.

CNBC televizyonu, 54 yaşındaki ABD'li aktörün alışveriş listesini yayınladı.

İşte Nicolas Cage'in ilginç harcamaları:

  • İngiltere'de 8 milyon dolara tarihi kale
  • 3 milyon dolara Bahamalar'da ada
  • New Orleans'ta bir seri katile ait 3 milyon 45 bin dolarlık malikane
  • İran Şahı Rıza Pehlevi'ye ait 450 bin dolarlık 1971 model spor otomobil
  • 250 bin dolara 2 kobra yılanı
  • 150 bin dolara ahtapot
  • 70 milyon yaşındaki Tarbosaurus dinazoruna ait 276 bin dolarlık kafatası
  • 1.6 milyon dolara çizgi roman koleksiyonu

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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Cage hollywood

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