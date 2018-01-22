Nicolas Cage dinozor bile almış! Şaşırtan harcama listesi

Bir zamanlar 150 milyon dolar ile Hollywood'un en çok kazanan isimleri arasında yer alan Nicolas Cage'in, yaptığı savurgan harcamalar yüzünden vergi borçları 14 milyon doları buldu.
CNBC televizyonu, 54 yaşındaki ABD'li aktörün alışveriş listesini yayınladı.
İşte Nicolas Cage'in ilginç harcamaları:
- İngiltere'de 8 milyon dolara tarihi kale
- 3 milyon dolara Bahamalar'da ada
- New Orleans'ta bir seri katile ait 3 milyon 45 bin dolarlık malikane
- İran Şahı Rıza Pehlevi'ye ait 450 bin dolarlık 1971 model spor otomobil
- 250 bin dolara 2 kobra yılanı
- 150 bin dolara ahtapot
- 70 milyon yaşındaki Tarbosaurus dinazoruna ait 276 bin dolarlık kafatası
- 1.6 milyon dolara çizgi roman koleksiyonu
MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?
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