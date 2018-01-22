Nicolas Cage dinozor bile almış! Şaşırtan harcama listesi

Bir zamanlar 150 milyon dolar ile Hollywood'un en çok kazanan isimleri arasında yer alan Nicolas Cage'in, yaptığı savurgan harcamalar yüzünden vergi borçları 14 milyon doları buldu.

CNBC televizyonu, 54 yaşındaki ABD'li aktörün alışveriş listesini yayınladı.

İşte Nicolas Cage'in ilginç harcamaları:

İngiltere'de 8 milyon dolara tarihi kale

3 milyon dolara Bahamalar'da ada

New Orleans'ta bir seri katile ait 3 milyon 45 bin dolarlık malikane

İran Şahı Rıza Pehlevi'ye ait 450 bin dolarlık 1971 model spor otomobil

250 bin dolara 2 kobra yılanı

150 bin dolara ahtapot

70 milyon yaşındaki Tarbosaurus dinazoruna ait 276 bin dolarlık kafatası

1.6 milyon dolara çizgi roman koleksiyonu

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

