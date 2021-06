Nicole Kidman’lı Nine Perfect Strangers dizisinden tüyler ürperten fragman

Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Samara Weaving, Luke Evans, Regina Hall, Michael Shannon gibi isimleri bir araya getiren Nine Perfect Strangers dizisinden yeni fragman yayınlandı.

Big Little Lies’ın yazarı Liane Moriarty’nin romanından uyarlanan Nine Perfect Strangers, dizi dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Big Little Lies dizisindeki performansıyla Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi olan Nicole Kidman‘ın başrolünde yer aldığı dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

NİNE PERFECT STRANGERS KONUSU

Nine Perfect Strangers, hayatlarını düzene sokmak isteyen dokuz yabancının tedavi ve değişim için gittikleri butik bir sağlık merkezinde yaşanan olayları konu alıyor. On günlük dinlenme programı için merkeze gelen bu dokuz yabancının başında ise müşterilerinin yorgun zihin ve vücutlarını tedavi etmeyi kendisine görev edinen Masha duruyor. Başta her şeyin normal gittiği bu on günlük süreçte beklenmedik olaylar birbirini takip ediyor.

Dizide Nicole Kidman, sağlık merkezinin yöneticisi Masha karakterine hayat verirken; Melissa McCarthy de tedavi olmaya gelen dokuz yabancıdan biri olan Francis karakterini canlandırıyor.

Hulu tarafından hazırlanan dizi, 18 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak.